Calcio, la soddisfazione della presidente Sabrina Benassi. Un po’ di Canaletto...alla Juventus: "Domenichini cuore ’canarino’»

L’arrivo dello spezzino Marco Domenichini sulla panchina della Juventus come vice di Spalletti, ha riempito d’orgoglio il Canaletto Sepor che lo ha visto crescere come giocarore nelle proprie giovanili. "Sono felice che possa dimostrare il suo valore – afferma entusiasta la presidente Sabrina Benassi – la sua serietà e la sua dedizione. Un uomo d’altri tempi. Mi ha colpito, a distanza di anni, la sua riconoscenza verso di noi e il fatto che sia sempre rimasto legato affettivamente alla nostra società. È indubbiamente una persona dalle grandi qualità e non posso che augurargli grandi soddisfazioni". Domenichini si conferma ancora una volta come la fedele spalla di Luciano Spalletti, come primo collaboratore nella nuova avventura bianconera. Un rapporto di fiducia che va avanti da quasi 30 anni e li ha visti condividere le prime esperienze a Empoli, Sampdoria, Venezia, Udinese e Ancona. Un percorso di crescita, in un binomio indissolubile, che li ha portati a guidare Roma, Zenit San Pietroburgo, Inter, Napoli e la nazionale italiana. Un’escalation che potrà ancora riservare grandi successi. Da calciatore ha mosso i primi passi nel Canaletto, club a cui è sempre rimasto molto affezionato e a cui ha sempre dedicato parole di elogio. A 16 anni è poi approdato alla Fiorentina con cui ha vinto due edizioni del Torneo di Viareggio (1978 e 1979). In Serie A ha collezionato quattro presenze con il Pescara per poi scendere in Serie C1 prima all’Empoli e poi alla Paganese e al Rondinella Firenze. Ha appeso definitivamente le scarpette al chiodo nel 1986 alla Massese in C2. Dopo qualche anno ha cominciato a dedicarsi alla carriera di allenatore, diventando come l’ha definito più di una volta Spalletti "il miglior vice che c’è nel calcio".

Ilaria Gallione