Calcio, l’assemblea delle società ha dato l’ok al terzo mandato. Nel consiglio direttivo lo spezzino Giovanni Pampana. Ivaldi confermato alla guida della Figc ligure

Giulio Ivaldi è stato riconfermato all’unanimità Presidente del comitato regionale Figc della Lega Nazionale Dilettanti. Il dirigente genovese, eletto per il terzo mandato consecutivo alla guida del calcio dilettantistico ligure, ha ricevuto piena fiducia per il quadriennio 2025-2028, cosi come la sua squadra composta da Giovanni Pampana (La Spezia), Giovanni Balestrino (Savona), Paolo Rossi (Imperia), Simone Mariani (Savona), Danilo Friscione (Genova), Nicola Massa (Genova) e Roberto Pecunia (Genova Chiavari) per il consiglio direttivo, con Debora Storti delegata per l’attività Femminile e Paolo Vexina delegato per il futsal/calcio a 5. Le società calcistiche liguri sempre all’unanimità, hanno scelto i loro rappresentanti per l’Assemblea nazionale e approvato il sostegno per le ricandidature del presidente Giancarlo Abete, del vicepresidente vicario Christian Mossino e del vicepresidente area Nord Giulio Ivaldi. "Questo riconoscimento del lavoro svolto nei primi 8 anni da parte dei dirigenti societari è davvero emozionante e mi riporta indietro nel tempo al momento del mio primo ingresso in Federazione insieme a mio padre – dice Ivaldi – La fiducia fa sicuramente piacere e, allo stesso tempo, costituisce uno stimolo importante per proseguire l’opera di sviluppo delle potenzialità del calcio cigure insieme a una squadra di consiglio rinnovata quasi per il 50%. Dialogo e ascolto delle necessità della base saranno, come sempre, al primo posto e caratterizzeranno anche la mia azione anche da vicepresidente nazionale". Alle porte, con la Uefa Regions Cup, un settembre subito importante. Presenti all’assemblea numerose autorità istituzionali e sportive.