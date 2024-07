Calcio: le Contrade di Querceta. Madonnina e Pozzo agli spareggi. La Quercia in carrozza in semifinale

Madonnina e Pozzo agli spareggi. Quercia - ma già si sapeva - direttamente in semifinale. L’ultima giornata della fase a gironi, del gruppo B, serviva solo per stabilire gli incroci degli spareggi. Spareggi che saranno: Cervia-Pozzo e Madonnina-Ranocchio, mentre per I campioni in carica del Leon’d’Oro ed i vicecampioni della Quercia le semifinali sono già acquisite.

Madonnina-Pozzo 1-1

Madonnina a fare la partita e Pozzo guardingo e pronto a ripartire. Proprio su una ripartenza il Pozzo passa, con un tiro dal limite deviato da un difensore nella propria porta. La Madonnina ha però un Sacchelli in più. L’attaccante guida i suoi e trasforma il rigore, decretato per fallo su Lorenzoni, che vale il pari. "C’è tanto rammarico - commenta Marco Iori della Madonnina - perché abbiamo subito il gol nell’unica mezza occasione concessa, frutto fra l’altro di un nostro errato disimpegno difensivo. Per il resto, pur non creando occasioni incredibili, abbiamo sempre giocato nella loro metà campo".

Quercia-Lucertola 5-1

Troppa differenza, acuita fra l’altro dalla scelta della Lucertola di dare spazio - giustamente - ai più giovani della rosa. La bella storia è quella del portiere Iacopi che, in libera uscita e schierato in attacco, mette a segno una bella doppietta. "Siamo già proiettati alla semifinale - dice Federico Benedetti -. Vogliamo arrivare fino in fondo e vincere".

Sergio Iacopetti