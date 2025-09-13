CalciO, LE LEZIONI IN PROGRAMMA AL CENTRO SPORTIVO ’LE GIRAFFE’. Allenare nel settore giovanile: al via il corso ’Uefa C’ dell’Aiac

Al via lunedì al centro sportivo ‘Le Giraffe’, in Via Fossitermi 1 alla Spezia, il corso Uefa C per l’abilitazione a tecnici federali per la conduzione tecnica di squadre del settore giovanile, comprese quelle juniores. L’organizzazione è a cura dell’Associazione Italiana Allenatori Calcio Comitato Provinciale La Spezia, con la responsabilità del corso affidata a Alteo Bolognini, presidente Aiac regionale Liguria. Questi i docenti del settore tecnico Figc che svilupperanno i vari argomenti oggetti del corso: Antonio Galasso tecnica calcistica, Armando Caligaris metodologia di allenamento, dottoressa Sabrina Benvenuto psicologia, avvocato Alessando Calcagno carte federali, Marco Caregnato regolamento gioco, dottor Costantino Cipolloni medicina sportiva, Lorenzo Fattori preparazione portieri, Mara Morin e Giuseppe Mammoliti calcio femminile e Velemir Andrejic per il calcio a 5. Nel dettaglio ecco tutti i partecipanti al corso: Salvatore Ammutinato, Aniello Atripaldi, Achraf Baccara, Alessandro Baldoni, Lorenzo Barilari, Tommaso Beltrano, Enkeleto Beqiraj, Davide Bertagna, Fabio Campodonico, Aguirre Isidro Rafael Castro, Davide Ciuti, Mattia Corrado, Jimenez Raul Marcelo Cueto, Stefano Esposito, Kevin Fazio, Marco Frassinelli, Nicolò Giorgini, Samuel Giorguli, Giulio Giusti, Giacomo Gregoli, Alessandro Lattanzi, Artur Mahmutaj, Alessia Marcesini, Tommaso Merlin, Cristian Michelucci, Franco Mitta, Simone Molinari, Luca Nobile, Edoardo Pace, Alessio Pezzica, Vincenzo Piazza, Matteo Pierotti, Raffaele Praia, Francesco Ratti, Francesco Ricci, Davide Ricci, Dante Salutini, Lorenzo Solenghi, Pietro Piero Vernia, Samuele Zanetta, Antonio Zizzo.

Fabio Bernardini