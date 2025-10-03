Calcio: le sfide del fine settimana, dalla Serie A alla C, per le squadre toscane, umbre e lo Spezia
Il programma di un’altra giornata ricca di spunti interessanti per le varie classifiche
Firenze, 3 ottobre 2025 – Nuova giornata di sfide intende e interessanti nei campionati dalla Serie A alla Serie C e come sempre punteremo l’attenzione in particolare sulle squadre dei “nostri” territori, ovvero quelle toscane, umbre e lo Spezia.
IL PROGRAMMA
Serie A
Bologna-Pisa (domenica 5 ottobre, ore 15)
Fiorentina-Roma (domenica 5 ottobre, ore 15)
Serie B
Spezia-Palermo (sabato 4 ottobre, ore 17.15)
Carrarese-Juve Stabia (domenica 5 ottobre, ore 15)
Sudtirol-Empoli (domenica 5 ottobre, ore 15)
Serie C
(Girone B)
Pianese-Livorno (venerdì 3 ottobre, 20.30)
Rimini-Arezzo (venerdì 3 ottobre, ore 20.30)
Ternana-Pineto (sabato 4 ottobre, ore 14.30)
Carpi-Perugia (domenica 5 ottobre, ore 17.30)
Gubbio-Pontedera (domenica 5 ottobre, ore 20.30)
Continua a leggere tutte le notizie di sport su