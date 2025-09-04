Calcio: le sfide del fine settimana in Serie C delle squadre toscane e umbre
Il programma di un weekend appassionante anche senza la massima serie e quella cadetta
Firenze, 4 settembre 2025 – Con la serie A e la B ferme per gli impegni della Nazionale, c’è attesa per il fine settimana di sfide della Serie C. Come sempre ci focalizziamo sulle “nostre” squadre, in questo caso le toscane e le umbre.
SERIE C
Gubbio-Perugia (sabato 6 settembre, ore 15)
Arezzo-Vis Pesaro (sabato 6 settembre, ore 17.30)
Torres-Pianese (sabato 6 settembre, ore 17.30)
Pineto-Pontedera (domenica 7 settembre, ore 17.30)
Rimini-Ternana (domenica 7 settembre, ore 20.30)
Livorno-Guidonia Montecelio (domenica 7 settembre, ore 20.30)
