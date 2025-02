Calcio: le sfide delle squadre toscane, umbre e dello Spezia

Firenze, 7 febbraio 2025 – Nuovo lungo fine settimana calcistico. Come sempre in questo spazio proponiamo il programma delle sfide dalla Serie A alla Serie C che riguardano le “nostre” squadre, quelle dei nostri territori: le toscane, le umbre e lo Spezia.

SERIE A

Empoli-Milan (sabato 8 febbraio, ore 18)

Inter-Fiorentina (lunedì 10 febbraio, ore 20.45)

SERIE B

Cosenza-Carrarese (sabato 8 febbraio, ore 15)

Pisa-Cittadella (sabato 8 febbraio, ore 15)

Spezia-Palermo (sabato 8 febbraio, ore 15)

SERIE C

Perugia-Vis Pesaro (venerdì 7 febbraio, ore 20.30)

Milan U23 – Lucchese (sabato 8 febbraio, ore 15)

Torres-Gubbio (domenica 9 febbraio, ore 15)

Campobasso-Pontedera (domenica 9 febbraio, ore 17.30)

Sestri Levante-Pianese (domenica 9 febbraio, ore 17.30)

Ternana-Arezzo (lunedì 10 febbraio, ore 20.30)