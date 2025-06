Calcio Lecco: ufficiale l'arrivo di Guillaume Furrer e accordo con Stefano Bonaiti

Guillaume Furrer è il primo acquisto ufficiale del Calcio Lecco. Ma c’è già un accordo di massima anche con Stefano Bonaiti. Si comincia a muovere il mercato del Lecco che nei giorni scorsi ha ricevuto dalla Covisoc la conferma dell’iscrizione alla Serie C. Il primo ad accasarsi con le Aquile è il giovane attaccante svizzero Guillaume Furrer, classe 2001 cresciuto nei settori giovanili di Servette e Zurigo dove ha lavorato con mister Federico Valente vincendo il campionato under 16. L’anno scorso ha militato nel Neuchatel, nella Serie B svizzera, totalizzando 21 presenze. Furrer, fortemente voluto da Valente, è un giocatore d’attacco in grado di ricoprire tutti i ruoli del tridente avanzato.

L’altro acquisto del Lecco è il lecchese Stefano Bonaiti, 27enne centrocampista che lascia l’Alcione dopo 4 stagioni e torna a vestire il bluceleste dopo averlo fatto nelle giovanili: manca solo lo svincolo, che avverrà a giorni.

Prima di piazzare altri colpi e completare la rosa, in casa del Lecco è tempo di pensare ai rinnovi di alcuni dei protagonisti della scorsa stagione. Vicini gli accordi con capitan Matteo Battistini, difensore e pilastro della retroguardia bluceleste, e con il portiere Jacopo Furlan. Davanti si cerca di chiudere a breve con Leon Sipos, il bomber del Lecco che l’anno scorso ha ben impressionato segnando 12 gol e fornendo 3 assist.

Fulvio D’Eri