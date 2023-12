Calcio - Lucchese: 91° minuto. Gorgone: "Una vittoria storica"

Tre su tre. Per la terza volta la Lucchese ha brindato in coppa dopo i supplementari. Dopo la Spal e la Juventus Next Gen, i rossoneri hanno "sbancato" per la prima volta il "Partenio", conquistando il "pass" per la storica semifinale. Il gol-partita lo ha realizzato Yeboah, nel primo tempo supplementari che ha regalato alla Lucchese una vittoria meritata, per la gioia degli oltre cento tifosi rossoneri presenti in uno "spicchio" dello stadio di Avellino.

A differenza di Pazienza, Gorgone ha utilizzato, nel corso del match, tutti i titolari, a conferma che ci teneva ad andare avanti nella manifestazione che, ora, permetterà alla Lucchese di giocare in casa una delle due semifinali (nei prossimi giorni ci sarà il sorteggio, sia dell’avversario che del campo, ma bisognerà aspettare gennaio per conoscere le date).

L’entusiasmo per il raggiungimento dello storico traguardo contribuirà a smaltire anche la fatica dei 120’ di Avellino, in vista del derby di domenica sera, a Carrara, contro gli apuani che mancheranno di tre titolari, tra i quali l’"ex" Panico. Sicuramente andranno esauriti i biglietti a disposizione dei tifosi rossoneri che dovrebbero essere almeno 200.

Giustificata l’euforia di tutto il clan al triplice fischio dell’arbitro Lovison. Queste le prime dichiarazioni rilasciate da un entusiasta Gorgone che ha schierato, nemmeno troppo a sorpresa, Gucher come difensore centrale nella difesa a tre.

"E’ stata – ha detto il trainer – una partita equilibrata. Meglio noi all’inizio, poi è venuto fuori l’Avellino e, nel finale, nonostante la stanchezza, la squadra ha avuto la forza di andare in gol. E’ stato raggiunto un traguardo storico e vogliamo dedicare questa vittoria ai nostri tifosi che, nonostante la distanza ed il giorno feriale, sono venuti in tantissimi a sostenerci".

"Faccio i complimenti – ha aggiunto Gorgone – ai ragazzi, compresi quelli che sono entrati. Yeboah si applica molto, ha forza; Guadagni ha disputato una buona gara, ma deve riuscire a stare il più possibile in partita. Coletta, che qui a Lucca è di casa, ha risposto alla grande".

"Abbiamo pochissimo tempo per festeggiare – ha chiuso Gorgone – questo importante risultato, perché, tra pochi giorni, ci aspetta il derby di Carrara. Per noi continua il tour de force in un girone complicato".

Emiliano Pellegrini