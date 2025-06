Calcio, mercato dilettanti. Colpo Maletti al Formigine Barbetta con Karapici al Terre

Il Formigine ha scelto Luca Maletti (’96), ex capitano del Rolo, e già a Bagnolo, San Felice, Fiorano, Sanmichelese e Soliera, per rinforzare la difesa. Due colpi per il Terre di Castelli: il difensore 2003 Alessandro Barbetta dal Brescello, già in D con Gelbison, Casarano, Pianese e Budoni e Xhulio Karapici, trequartista ’99 dal Mezzolara (31 gare in D), per la difesa si monitora Simone Aldrovandi, che deve definire con la Cittadella. In Promozione La Pieve ha confermato Enrico Montorsi.

In Prima a Polinago arriva in difesa Davide Pasini (2005) dal Pavullo, per lo Spilamberto c’è l’esterno 2007 Filippo Romagnoli dallo Zola. Alla Possidiese in mediana dal Quistello ecco Vincenzo Granato (’91) e Andi Rizvani (‘94), 30 gare in D con Imolese e Castelfranco dopo la Primavera al Modena.

Nove colpi per il Piumazzo: i difensori Filippo Passini ex Valsa, Tommaso Natali ex Crevalcore, Matteo Rivolta dal Valsa, i centrocampisti Giacomo Benuzzi, Andrea Gardini ex Anzolavino, Alessandro Ciancimino ex Bazzanese, Alessandro Bonantini ex Valsa e gli attaccanti Riccardo Biagini e Matteo Legnani. In Terza la Fonda Pavullese ha scelto Stefano Ferrari (l’anno scorso a Serra) per la panchina. "Penso sia l’uomo giusto per aprire un nuovo ciclo – spiega il ds Matteo Ballocchi (nella foto con Ferrari) – ci tengo a ringraziare mister Bernabei e mister Tosi che hanno mantenuto viva la mia voglia di ricominciare".

