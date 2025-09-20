Calcio Nel campionato Primavera 3 gli azzurri di mister Andrea Danesi debuttano in casa della Virtus Verona. "L’obiettivo è riuscire a farci valere su ogni campo»

Con la trasferta contro la Virtus Verona gli azzurrini di Andrea Danesi (nella foto) aprono questo pomeriggio la loro avventura nel campionato Primavera 3. "Partiamo con rinnovato entusiasmo dopo lo straordinario campionato della scorsa stagione – ha esordito il tecnico carrarino –. Vorremmo non soltanto ripeterci ma anche migliorarci. Sappiamo che riuscirci sarà difficilissimo perché vorrebbe dire arrivare primi e questo significherebbe fare un campionato perfetto".

La Carrarese riparte dallo stesso girone del centro nord. "Il Lecco è promosso ma sono rimaste società importanti – ha spiegato Danesi –. Stanno investendo un po’ tutti sulle Primavere perché promuovere in Primavera 2 ti permetterebbe di portare in casa dei giovani decisamente di qualità superiore. Le difficoltà non mancheranno perché la nostra squadra ha un buon livello tecnico ma è molto più giovane. E’ stata molto rinnovata e sono stati presi dei giocatori a mio avviso interessanti. Il direttore Indragoli come sempre ha svolto un ottimo lavoro. Vedremo di mescolare bene il vecchio che è rimasto, che è poco, col nuovo cercando di trovare una formula vincente in modo da disputare un campionato di prim’ordine come dovrebbe competere ad una società che milita in Serie B come la Carrarese. L’obiettivo è avere una Primavera che sia dignitosa e che si faccia valere su ogni campo e contro ogni avversario. In questo pre-campionato i ragazzi hanno alternato fasi positive ad altre negative ma la cosa confortante è che nell’ultima uscita contro Primavera del Livorno si siano espressi bene".

"Restiamo un cantiere aperto – prosegue – ma in crescendo. Il campionato è discretamente lungo, 22 giornate, e cercheremo di migliorare l’affinità per proporre un bel gioco che possa divertire. Vorremmo che Carrara, la società, i tifosi, il presidente, la famiglia Gemignani e Vanelli fossero orgogliosi del nostro lavoro. Tutto questo senza trascurare la crescita morale che per me rimane prioritaria. E’ importante costruire giocatori ma è sempre più importante costruire uomini per quanto mi riguarda".

Gianluca Bondielli