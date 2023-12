Calcio, nel campionato provinciale juniores i ragazzi di giovannoni e ferrara si riscattano Gli azzurrini salutano il Romagnano con una manita. Doppietta di Younes Gaddari

Romagnano

ROMAGNANO: Pellistri, Grottini, Del Freo, Biagini (66’ Alberti), Baldi, Petrini, Gavarini (81’ Tartari), Lazri (83’ Sodini), Di Lorenzo, Pitanti, Ceccarelli. All. Tarantino.

PONTREMOLESE: Beghini, Magistrelli (74’ Ribolla M.) , Bortolasi, Iaropoli (89’ Romito), Arrighi, Domenichini, Novoa (78’ Sabella), Santoni, Branca (83’ Della Pina), Gaddari, Mascia. All. Giovannoni-Ferrara.

Arbitro: Lazzerini di Carrara.

Marcatori: 15’ Ceccarelli, 27’ rig. e 44’ Gaddari, 31’ Iaropoli, 59’ autorete Magistrelli, 69’ Santoni, 87’ Arrighi.

ROMAGNANO – Immediato riscatto della Juniores della Pontremolese in casa del Romagnano dopo il ko contro il Massarosa. L’avvio della partita è di chiara marca dei padroni di casa per intensità e agonismo e la loro pressione viene premiata al 15’ con la rete di Ceccarelli. Le sollecitazioni del duo Giovannoni-Ferrara sortiscono l’effetto sperato sull’undici lunigianese che usufruisce di un evidente calcio di rigore trasformato da Gaddari al minuto 27’ per 1-1. Dopo quattro minuti, l’inarrestabile Iaparoli con un gran tiro dalla distanza segna la rete del sorpasso. Prima del riposo con un altro gol spettacolo di Gaddari segna l’1-3.

Nella ripresa il Romagnano usufruisce di un calcio di rigore che Petrini sbaglia, poi una sfortunata deviazione di Magistrelli (2-3) riapre la partita per i locali. La gara è sempre più viva e avvincente con Bortolasi e soci che chiudono ogni varco ai padroni di casa colpiti con due punizioni di Arrighi, la prima che porta al tocco vincente di Santoni e la seconda direttamente all’angolo basso chiudono il match sul 5-2.