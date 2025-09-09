Calcio Nel derby di Coppa Toscana di Prima Categoria. Alessandro Bernieri illude il Mulazzo. La Fivizzanese pareggia con Bocchia

Mulazzo

MULAZZO: Cacchioli, Cosentino (9’ st. Braida), Mussi, Filippi Giacomo (42’ st Luccini), Manenti, Bellotti, Lisi, Bortolasi (34’ st Pezzoni), Bracco (14’ st Braida), Capo, Bernieri (12’ st. Tavaroni). A disp.: Cibei, Cissè, Santini Lorenzo, Bellè, Luccini, Occhipinti. All.: Furia.

FIVIZZANESE: Riccò, Gerali, Salku A. (24’ st. Carnaccioli), Bocchia, Valentini, Tognocchi (29’ st. Ceragioli), Clementi, Carpentieri, Mosti (41’ st. Domenichelli), Carli, Corvi. A disp.: Santini William, Forieri, Catola, Bertoli. All.: Duchi.

Arbitro: Filippo Cappetta di Carrara.

Marcatori: 32’ pt. Bernieri, 12’ st. Bocchia.

Note: spettatori 300 circa, angoli 5-2. Ammoniti: Filippi Giacomo, Mussi (M); Tognocchi, Ceragioli (F). Recupero: pt. 1’, st, 3’.

GROPPOLI – Bel derby e meravigliosa cornice di pubblico in una gradevole serata di fine estate. Non tradisce infatti le attese il primo derby di Coppa Toscana fra Mulazzo e Fivizzanese, che ha visto le due compagini darsi battaglia per tutti i 94 minuti.

Il primo tempo è caratterizzato da un buon possesso palla dei locali che cercano il pertugio per scatenare il loro centravanti Bracco che però non riesce a sfuggire alle cure del duo Valentini-Bocchia, mentre i medicei dopo la paratona di Cacchioli su botta di Bocchia, si salvano al 28’ con capitan Gerali bravissimo nel mandare in angolo sulla linea un tiro di Bortolasi. Preludio al gol che puntuale arriva un minuto dopo con il giovane virgulto Alessandro Bernieri.

Nella ripresa Bocchia con al 12’ con un piattone segna il gol dell’uno a uno. Un pareggio che soddisfa l’albiceleste, che erano alle prese con diversi assenti e che lascia un po’ scontenti i padroni di casa nel prossimo turno impegnati sul campo della matricola-colosso Carrarese Giovani. Al di là delle due reti segnate Bernieri e Bocchia hanno illuminato la scena confermandosi in un buon stato di forma.