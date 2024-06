Calcio Nel “Torneo delle Frazioni“ di Montignoso. Piazza in semifinale. Beffata la Renella

Piazza

4

Renella

3

PIAZZA: Cacchioli, Zaccagna, Mazzi, Petri, Cinquini, Maggi, Sermattei, Sbarra, Eneri, Da Pozzo, Sciapi. (Poggi, Del Giudice, Silipo, Bragazzi, Tognini). All. Manfredi.

RENELLA: Azioni, Mosti, Menchini, Seghi, Vietina, Grasselli, Chioni, Nobile, Buffa, Offretti, Maggiari. (Rustighi, Camera, Zampolini, Lorenzetti, Landucci, Pallonetto). All. Landucci.

Marcatori: 9’ Da Pozzo (P), 12’ Petri (P), 23’ Chioni (R), 25’ Buffa (R), 32’, 57’ Sciapi (P), 78’ Landucci (R)

MONTIGNOSO – Con una vittoria pirotecnica la compagine della Piazza si è aggiudicata il secondo playoff della 19ª edizione del “Torneo delle Frazioni di Montignoso - Memorial Paolini“, superando 4-3 la Renella, al termine di un intenso match, sicuramente il più bello del torneo. Ancora una volta spettacolare la cornice di pubblico che si è assiepata sulla tribuna dello stadio “Del Freo“.

Anche se il risultato finale non l’ha premiata, la Renella ha disputato una grandissima partita, schiacciando nella propria metà campo la Piazza che però si è rivelata cinica e micidiale in contropiede. Nonostante la Renella abbia condotto la partita al 9’ la Piazza si è portata in vantaggio con Da Pozzo e tre minuti più tardi ha raddoppiato con Petri. I ragazzi di Landucci non demordono, riordinano le idee e al 23’ con Chioni accorciano le distanze e al 25’ pervengono al pareggio con un diagonale al veleno di Buffa. Prima dell’intervallo un’ingenuità difensiva della Renella costringe il portiere Azioni a commettere un fallo da rigore. Dagli undici metri Sciapi non fallisce porta nuovamente in vantaggio la Piazza. Prima del fischio Offretti fallisce l’occasione del 3-3.

Nella ripresa il canovaccio non cambia. La Renella resta costantemente in attacco e la Piazza, in contropiede, segna la quarta rete con un colpo di testa di Sciapi. A due minuti dal termine Landucci riapre la partita firmando il 4-3. L’arbitro concede 4 minuti di recupero e al terzo Offretti, dopo un grande dribbling, si accentra e lascia partire un tiro che Cacchioli d’istinto respinge sopra la traversa, impedendo alla Renella di andare ai supplementari.

Il torneo adesso approda alle semifinali. Il programma: lunedì 1° luglio Montagne-Piazza; martedì 2 Cervaiolo-Cerreto.