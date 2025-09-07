Calcio Nella Coppa Italia di Promozione luci puntate allo stadio “Del Freo“ della Renella. Promette spettacolo ed emozioni il derby Montignoso-San Marco

È già aria di derby per Montignoso e San Marco Avenza. Alle 17,30 di oggi le due compagini rossoblù si affronteranno al “Del Freo” della Renella per la 2ª giornata della fase regionale a gironi di Coppa Italia. Si tratta dell’esordio ufficiale per la squadra di casa, alla sua prima assoluta nella nuova categoria dopo le tre promozioni consecutive. "Siamo felici di esordire in questa nuova categoria – dice Gabriele Ricci, tecnico dei montignosini –, lo faremo ragionando partita dopo partita, restando con i piedi per terra. Già a partire da oggi. Affronteremo una squadra giovane, vogliosa e carica che ha anche il vantaggio di aver già fatto l’esordio ufficiale, utile ad inizio stagione per rodarsi".

Per gli avenzini è invece già tempo di dentro o fuori: dopo l’1-1 ottenuto domenica scorsa sul campo “di casa“ di Luni contro il Forte dei Marmi, Mariani e compagni sono costretti al successo per balzare in testa nel girone a 3 e credere ancora nel passaggio del turno, che a quel punto dipenderebbe dal risultato fra Forte dei Marmi e Montignoso, in programma mercoledì 17.

"Per noi – ha spiegato l’allenatore ospite Giovanni Putti – è praticamente il secondo derby consecutivo e, come per quello contro il Forte, ci aspetterà una partita difficile contro un’altra squadra attrezzata per fare una stagione da protagonista". L’obiettivo di entrambi i tecnici resta quello di sfruttare al massimo le sfide di Coppa per presentarsi al meglio alla prima di campionato in programma domenica prossima, quando i ragazzi di Ricci faranno visita al San Piero a Sieve mentre quelli di Putti ospiteranno il Firenze Ovest: "Più partite giochiamo – spiega Ricci –, più sarà facile approcciarsi al campionato. Soprattutto per noi che siamo una squadra ‘nuova’ che s’appresta ad esordire in una categoria superiore in cui i ritmi sono diversi".

"Al di là dell’aspetto dentro-fuori della Coppa – aggiunge Putti –, l’obiettivo è quello di trarre quante più indicazioni possibili per l’esordio in campionato, sia tattiche che caratteriali".