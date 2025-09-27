Calcio Nella Coppa Provinciale di Terza Categoria. La Pol. Carrarese sfida la Marmese. Esame Spartak per i Royal Dallas

Oggi decolla la seconda manche di Coppa Provinciale di Terza Categoria, dove fanno il loro debutto la Polisportiva Carrarese, i Royal Dallas, la Palleronese e il Filattiera. La nuova nata Polisportiva Carrarese alle ore 14,30 ospita sul sintetico di Fossone la Marmese, sette giorni fa sconfitta sul campo amico de “La Fossa dei Leoni“ dalla corazzata ’Attuoni per 4-1.

Mezz’ora dopo entrano in scena per la prima volta nella sua breve storia i Royal Dallas ospite dello Spartak Apuane. La storica Palleronese affidata alla “cure“ dell’ex capitano dell’Aullese, Terrarossa e Monti Massimiliano Ebano si cala sul rettangolo di gioco del “Rolando Rocchi“ ospite dei cugini del Podenzana chiamati all’immediato riscatto dopo l’inaspettata battuta d’arresto registrata sul campo dell’Ivf Fosdinovo.

Il ValliZeri mette l’abito della festa per l’esordio stagionale alla “Selva“. È la prima uscita ufficiale dei valligiani in casa della “rinata“ Filattiera. L’appuntamento è fissato per domenica alle ore 15,30 contro i castellani, che si presentano al derby di Coppa Provicniale registrata sul campo della portaerei Monti. La sfida per i ragazzi di mister Magnani si riempie di significati. Il ValliZeri oltre a cercare i tre punti in palio e poi giocarsi il passaggio del turno l’otto ottobre sul “Tolaro“ contro i Valtaveronensi diretti dal tecnico Balloni, cerca risposte da parte dei suoi ragazzi in proiezione campionato che in coabitazione con il Filattiera li allinea ai nastri di partenza col ruolo di mina vagante del torneo di base.

Un fine settimana interessante per le rappresentative di Terza Categoria che a breve debutteranno in un campionato che si preannuncia interessante e carico si significati.