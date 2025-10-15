Calcio Nella Coppa Provinciale di Terza Categoria. Programma ridotto, rinviata Dallas-Cinquale
Il primo turno riservato alle squadre di Terza Categoria di Coppa Provinciale non si concluderà oggi anche se eleggerà due delle tre squadre che andranno a disputare le semifinali con il Monti. Valtaveronensi che mercoledì scorso battendo a domicilio il ValliZeri si sono assicurati il pass che lì metterà contro la vincente tra Attuoni e Polisportiva Carrarese, questa sera dalle 17 a confronto al “Paolo Deste“.
Alla stessa ora sul sintetico del “Raffi“ di Castagnara dovevano misurarsi i padroni di casa del Royal Dallas e il Cinquale, la partita per accordi intercorsi fra le due società è slittata a mercoledì prossimo.
Scontro di campanile questa sera alle 20,45 al “Rocchi“ di Podenzana che mette a confronto Palleronese e Icf Fosdinovo, questi ultimi per andare avanti nella manifestazione del mercoledì hanno a disposizione due risultati su tre.
"Ha ragione il nostro presidente Baldoni quando dice che le nostre responsabilità sono aumentate e che dobbiamo essere bravi a crescere – dice il dt Augusto Secchiari –. Contro la Palleronese dovremo avere dentro un’infinita voglia di soffrire, se non si ha dentro questo ingrediente, diventa dura. E domani sera noi dal punto di vista mentale non possiamo sbagliare l’approccio, altrimenti vuol dire quasi sicuramente perdere".
