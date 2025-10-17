Calcio Nella Coppa Provinciale di Terza Categoria. Il Fosdinovo vola in semifinale. Eliminata la Palleronese

Palleronese

Icf fosdinovo

PALLERONESE: Chiesa, Gabrielli (83’ Massour), Antoni, Moscatelli, Sartorio, Gaspari, Conti (69’ Sartini), Tavolaccini, Lombardi, Agrida (74’ Popa), Pigerini. A disp.: Bacchi, Maccione, Ture, Agolli. All.: Ebano.

ICF FOSDINOVO: De Nardi, Ravenna Nicolò, Franceschini, Soldati (53’ Bertolini), Del Punta (19’ Rossi), Mazzolini, Biggi (53’ Cannea), Giuliani (74’ Ravenna Filippo), Orlandi, Canalini, Pasqualetti (81’ Costa Davide). A disp.: Ambrosi, Crocetti, Morotti. All.: Costa.

Arbitro: Bragazzi di Carrara.

Marcatori: 38’ Soldati, 53’ Lombardi, 59’ rig. e 69’ rig. Canalini.

Note: 83’ espulso per proteste il portiere De Nardi.

PODENZANA – L’Icf Fosdinovo conquista con autorità il pass per la semifinale di Coppa Provinciale, superando in trasferta una buona Palleronese con il punteggio di 3-1. Una gara intensa, vivace e ricca di emozioni, che ha tenuto il pubblico con il fiato sospeso fino all’ultimo.

Nei primi 45’ minuti la Palleronese è apparsa più brillante e organizzata, riuscendo a mettere in difficoltà gli ospiti con un gioco rapido e ben orchestrato. Il vantaggio dei padroni di casa arriva prima dell’intervallo grazie ad un gran gol di Lombardi, sganciatosi alla Vieri dalla morsa di due difensori biancorossi.

Nella ripresa, però, il Fosdinovo cambia marcia. Complice anche la stanchezza dei locali, appesantiti dai carichi di lavoro di inizio stagione, l’undici "dei castellani del Don Rodrigo" ribaltano il risultato con personalità. Prima arriva il pareggio di Soldati, bravo a inserirsi in area e a finalizzare una bella azione corale. Poi il protagonista assoluto diventa Casalini, glaciale dal dischetto: due rigori impeccabili, entrambi trasformati con freddezza, che fissano il punteggio sul 3-1 finale.