Calcio Nella Coppa Toscana di Prima Categoria. La Carrarese Giovani piega il Capezzano. Orlandi match winner

Carrarese Giovani

3

Capezzano

2

CARRARESE GIOVANI: Poli (89’ Ceragioli), Cardillo (46’ Orlandi), Guidi, Agey, Agnesini, Zuccarelli, Canesi (56’ Biasci), Monaco, Iardella, Bruzzi (89’ Sodini), Dell’Amico (64’ Manfredi). A disp.: Bongiorni, Nelli, Costa, Da Pozzo. All.: Incerti.

CAPEZZANO: Bartelletti, Dalle Lucche (59’ Pacini Mattia), Sannino, Rocchiccioli, Sacchelli (59’ Marinari), Lampitelli (76’ Minichino), Barsotti (46’ Baldi), Pacini Lorenzo, Gomes Correia, Scaranna (59’ Pardini), Toma. A disp.: Lorenzoni, Baldi, Checchi, Belluomini, Donati. All.: Pardini Paolo.

Arbitro: Grassi di Livorno.

Marcatori: 10’ Bruzzi, 39’ Zuccarelli, 47’Gomes Correia, 69’ Baldi, 86’ Orlandi.

Note: 32’ espulso Iardella. Ammoniti: Cardillo, Canesi, Sacchelli, Monaco. Angoli: 7- 5. Rec. st. 6’.

FOSSONE – Nel mercoledì di Coppa la Carrarese Giovani dopo aver messo insieme il doppio vantaggio nei primi 45 minuti, si faraggiungere sul 2-2 nella ripresa ma nei minuti finali conquista la vittoria contro un mai domo Capezzano. Cinque gol, quattro ammoniti, un espulso, insomma non è mancato niente per gli spettatori presenti sulle tribune del “Traversa“.

Una partita vigorosa, condotta su buoni ritmi con un costante controllo palla da parte dei marmiferi che dopo 10’ minuti hanno sbloccato il risultato con Bruzzi. Raddoppio al 39’ da parte dei padroni di casa con un colpo di testa di Zuccarelli. Inizio ripresa furente e il Capezzano ritorna in partita con un colpo di testa di Gomes Correia. Parità al 69’ con il nuovo entrato Baldi. Poi a ristabilire le distanze ci ha pensato Orlandi.

