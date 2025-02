Calcio Nella Coppa Toscana di Seconda Categoria. La Carrarese Giovani strappa il pass per la semifinale

Cintolese 6Carrarese Giovani 7(d.t.r. 2-2)

CINTOLESE: Ammazzini, Benvenuti S., Migliorini, Malucchi, Caruso, Fiorineschi, Avanzati G., Giannini, Romealdo, Testa, Medori. A disp.: Carapezza, Leto, Ranieri, Ceccarelli, Falzarano, Vitelli, Benvenuti D., Morosi, Niccolai. All.: Marco Avanzati.

CARRARESE GIOVANI: Magnani, Guidi, Biasci, Agyei, Agnesini, Conti, Cipollini, Ragonesi (74’ Canesi), Micheli, Papi, Manfredi (90’ Bassi). A disp.: Poli, Del Bergiolo, Santucci, Battistini, Iardella, Ginesini. All.: Incerti.

Arbitro: Eleonora Labate di Firenze.

Marcatori: 39’ Medori, 54’ e 63’ Papi 78’ Morosi.

Ammoniti: Agyei, Ragonesi, Caruso, Avanzati, Malucchi, Testa, Magnani.

MONSUMMANO – La Carrarese Giovani alla lotteria dei tiri di rigore si assicura il passaporto per le semifinale di Coppa Toscana. S’infrange in maniera crudele il sogno dei pistoiesi al termine di un confronto altalenate e ricco di emozioni che li aveva visti passere in vantaggio.

La cronaca. Al 27’ occasione per Micheli che da buona posizione calcia sul portiere. Al 32’ grande occasione per Papi da pochi passi spreca. Cinque minuti dopo ghiotta occasione per Micheli che da buona posizione sbaglia. Al 39’ Medori porta in vantaggio la Cintolese segnando con un preciso colpo di testai. La reazione della Carrarese Giovani è imponente e nella ripresa ribalta il risultato con una doppietta di Papi, autore di un gol da cineteca. La beffa arriva al 78’ quando Morosi segna il gol del pareggio, rimandando il verdetto finale alla lotteria dei tiri di rigore. Lotteria che vede prevalere la maggiore freddezza dagli undici metri dei ragazzi di Massimiliano Incerti.

Enrico Baldini