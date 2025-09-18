Calcio Nella Coppa Toscana di Seconda ottimi riscontri per la Villafranches e il San Vitale Candia. De Angeli: "Possiamo solo crescere». Esordio positivo per mister Gigli

"Sono contento, questa squadra può solo crescere, resta il rammarico di aver preso gol al 92’. Queste le prime parole di Stefano De Angeli nel dopo partita di Coppa Toscana che ha visto la sua squadra passare al “Boni“ contro i padroni di casa del Don Bosco eliminati dalla manifestazione. L’allenatore della squadra che vive all’ombra di San Francesco non nasconde la propria soddisfazione per una Villafranchese che ha aperto la stagione ufficiale conquistando i primi tre punti al termine di una prestazione convincente. "Match aperto con il piglio giusto –confessa il tecnico dei gialloneri –, fin da subito abbiamo imposto alti ritmi al gioco e dopo pochi minuti i ragazzi con un eurogol di Vicari l’hanno sbloccato e da lì abbiamo avuto 4/5 occasioni nitide per raddoppiare ma l’ottimo Raciti si è opposto e alla grande alle nostre conclusioni mandandoci all’intervallo sull’1-0. Nella ripresa ci siamo alzati nel recupero palla, mossa che ci ha portato al raddoppio di Pettazzoni e poi alla terza marcatura con Branca. Avremo potuto concretizzare altre occasioni con Vicari, Trevisan, Menghini e Ortelli ma siamo sulla buona strada. Ora testa al debutto in campionato che ci mette contro il San Vitale squadra tosta che gioca a calcio e che ha cambiato poco".

Non poteva esserci esordio migliore per il San Vitale, che nella prima partita di Coppa Toscana, ha affrontato e affondato una cinquina a un rimaneggiatissimo Atletico Carrara che ha concluso gli ultimi venticinque minuti con un uomo in meno per l’espulsione di Arnieri; infatti, gli ultimi due gol sono arrivati in quel periodo. Se fosse consentito prendere per oro colato le indicazioni numeriche, si arriverebbe, sia nel bene sia nel male, a conclusioni inverosimili, ma non rispondenti ai valori delle due formazioni. Quando la sfida tra due squadre dai valori differenti sfocia in un risultato dalle dimensioni clamorose per la formazione che deve solo pensare a salvare il palcoscenico della Seconda Categoria, è evidente che i meriti dell’una e dell’altra si sono capovolti in maniere tale da deformare i connotati sia dei vinti che dei vincitori. "Un esordio positivo – afferma il tecnico Gigli del San Vitale Candia –. Adesso dobbiamo pensare a preparare il debutto in campionato che ci manda sul campo della Villafranchese".

Ebal.