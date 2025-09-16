Calcio Nella Coppa Toscana di Prima arrivano i primi verdetti. Romagnano fuori dai giochi. Carrarese Giovani contenta a metà. Mulazzo eliminato, ma che reazione!

Per il Mulazzo eliminato dalla Coppa Toscana di Prima Categoria resta una giornata amara ma al tempo stesso ricca di indicazioni solutive mentre per la Carrarese Giovani, a parte le emozioni per i due gol realizzati che fanno bene all’ambiente, l’atteggiamento non è stato, aggressivo e organizzato fino alla fine. La strada da percorrere, come ha evidenziato il tecnico Incerti, è ancora lunga per arrivare ad essere complesso in grado di dare battaglia su ogni campo. "Se qualcuno pensa che ci è tutto dovuto si è sbagliato. Ci dobbiamo velocemente calare in questa nuova realtà. Sono soddisfatto del primo tempo e dell’avvio di ripresa fino al nostro raddoppio. Poi un disguido ha regalato il gol al Mulazzo e da quel momento ci siamo adeguati al loro modo di giocare che non è il nostro. In settimana avremo modo di confrontarci e di capire come dobbiamo giocare anche all’interno della singola partita cambiando pelle senza timori".

"L’aver sfiorato il pareggio più volte – ha detto il tecnico del Mulazzo Furia – ci rende soddisfatti soprattutto per la dimostrazione da parte del gruppo di non aver perso la grande forza di reazione sul doppio svantaggio. Questa manifestazione ci è servita per poter impiegare il più possibile tutti i giocatori disponibili in rosa per far sì che arrivino rodati alla prima di campionato. La continua ricerca del gioco, l’applicazione costante e l’impegno sono le uniche leve a nostra disposizione per raggiungere i nostri obiettivi. La partita ha evidenziato che abbiamo raggiunto una buona condizione atletica e una buona conoscenza dell’interpretazione della gara. Siamo consci del fatto che dobbiamo lavorare nelle letture difensive nella nostra metà campo e dobbiamo migliorare sia nelle conclusioni sia nella rifinitura delle giocate negli ultimi 35 metri".

"Siamo partiti male – afferma l’allenatore Battaglia del Romagnano –. Dopo qualche minuto, eravamo già sotto, ma direi tutto sommato un primo tempo equilibrato. Nella ripresa s’è giocato meglio, la nostra reazione ci ha fatto recuperare e scavalcare il risultato, trovato il vantaggio potevamo chiuderla sul tre-uno, loro sono stati bravi ad approfittare di due nostre ingenuità e hanno vinto 3-2".