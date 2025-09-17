Calcio Nella Coppa Toscana di Seconda Categoria i biancoverdi si riscattano. La Gragnolese appare rivitalizzata. Il Monzone pecca di brillantezza

Una prima volta incapace di costruire il gioco, di esprimersi per 90’ con una buona continuità e di resistere agli assalti del Serricciolo. La volta successiva è apparsa brillante e convinta la Gragnolese che batte il Monzone, disorientando i propri tifosi e mostrando due identità come dottor Jekyll e Mister Hyde. Contro il Serricciolo i biancoverdi erano incappati in una sconfitta non pesante nel punteggio che, per quanto prodotto dalla squadra di Bambini, avrebbe potuto assumere proporzioni diverse dallo 2-0 finale. Contro i cugini del Monzone, nella 2ª giornata del primo turno di Coppa Toscana di Seconda Categoria, la storia è cambiata. Al di là del 2-1 a loro favore, frutto di un pasticcio biancorosso, Cecconi e compagni sono sembrati più tonici e con le idee chiare. Se la Gragnolese adesso ha finito la sua corsa resta in attesa dell’incontro in programma il 1° ottobre tra Monzone e Serricciolo, gara decisiva per il passaggio al secondo turno.

Il Monzone che ha perso con gli aquilotti non hanno affatto deluso. Alla fine dei 94’ sono piovuti consensi da parte dei suoi sostenitori. Una squadra, quella di Fini, che ha ancora bisogno di perfezionare l’intesa e gli schemi che si appresta ad affrontare la “bella“ di Coppa con fiducia, convinta di assicurarsi il pass. "Un derby che ritorna dopo venti anni giocato correttamente da ambedue le squadre –, sostiene il tecnico della Gragnolese Grandetti –, con un buon ritmo e buone geometrie. Monzone che ci ha messo in difficoltà all’avvio, poi con il trascorrere del tempo siamo riusciti a fraseggiare meglio e andare meritatamente in vantaggio. Dopo il loro pareggio è incominciata la girandola delle sostituzioni. Sicuramente hanno giovato maggiormente alla mia squadra. Abbiamo ripreso in mano la partita creando qualche occasione da gol con il successivo vantaggio".

"Derby combattuto – afferma il tecnico del Monzone Fini –, giocato alla pari. Loro ci hanno creduto un po’ di più ed erano un pochino più decisi sulle seconde palle mentre noi siamo apparsi troppo leziosi e molli in certe situazioni. Credo che la vittoria sia meritata e che noi dobbiamo lavorare ancora tanto".

Ebal.