Calcio Nella Coppa Toscana di Seconda Categoria. Brivido San Vitale. La squadra di Gigli passa ai tiri di rigore

San Vitale CAndia 4 Massarosa 1 d.t.r. (1-1) SAN VITALE CANDIA: Ambrosini, Neri, Di Benedetti, Pezzica, Ricci D., Fargnoli (78’ Dell’Amico G.), Deda, Vanni, Ricci...

di ILARIA GALLIONE
31 ottobre 2025
San Vitale Candia4Massarosa1d.t.r. (1-1)

SAN VITALE CANDIA: Ambrosini, Neri, Di Benedetti, Pezzica, Ricci D., Fargnoli (78’ Dell’Amico G.), Deda, Vanni, Ricci G. (69’ Dell’Amico C.), Bonni (69’ Orlandi), Grande (53’ Galleni). All. Gigli.

MASSAROSA: Sargentini, Benedetti, Bertolucci (72’ Simonini), Carmassi, Del Dianda, Iacomini, Tomei, Larini M. (81’ Cotza), Pezzini (64’ Volpe) Gandini (78’ Larini C.), Cheli. All. Misuri.

Arbitro: Massa di Carrara.

Marcatori: 6’ Cheli (M), 50’ Deda (Sv).

Note: Sequenza dei rigori: Dell’Amico G. (Sv) gol, Cheli (M) sbaglia, Dell’Amico C. (Sv) gol, Cotza (M) gol, Vanni (Sv) gol, Benedetti (M) sbaglia, Orlandi (Sv) gol.

MASSA – Il San Vitale Candia fatica, ma strappa il passaggio ai sedicesimi di finale di Coppa Toscana di Seconda Categoria dopo una partita decisa soltanto ai tiri di rigore. I tempi regolamentari finisco 1-1 con il Massarosa che passa subito in vantaggio al 6’ con Cheli che, ben servito da Berrtolucci, vince un contrasto con Ricci D. e batte Ambrosini con un preciso diagonale. Al 50’ rispondono i padroni di casa con Deda che da posizione defilata calcia una punizione che non lascia scampo al portiere avversario. Al 58’ brivido per i locali quando Ambrosini in uscita bassa si fa scappare la palla che finisce sui piedi di Pezzini che prova il tiro, ma la mira non è precisa.

Il match prosegue ai tiri di rigore, dove l’estremo difensore locale diventa protagonista, parando due penalty, sui tre battuti dagli avversari, e regalando la vittoria ai suoi compagni. Da segnalare l’arbitraggio al di sotto delle aspettative.

Ilaria Gallione

© Riproduzione riservata

