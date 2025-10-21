Calcio Nella Primavera 3 gli azzurrini di Danesi dominano la gara contro la corazzata Alcione Milano ma non finalizzano in rete. "Avanti così con un pizzico di cattiveria in più»

Appuntamento rimandato con la prima vittoria interna della stagione per la Primavera 3 della Carrarese. Gli azzurrini di Andrea Danesi non sono riusciti a sbloccare lo 0 a 0 di partenza nel big match contro l’Alcione Milano nonostante una prestazione di grande spessore. La Carrarese ha dominato il match andando più volte vicina al gol. Nel primo tempo ha colpito una traversa con Bernabé ed ha fallito occasioni importanti con Fanucchi e Schragl.

Gli ospiti sono stati pericolosi soltanto una volta su una ripartenza. Nella ripresa non è cambiato il canovaccio con gli apuani sempre in attacco. Anche se il ritmo è un po’ calato d’intensità sono arrivate altre palle gol. In particolare il portiere dell’Alcione si è superato su conclusione del nuovo entrato Bordoni ed ha salvato su un colpo di testa di Schragl che aveva fatto gridare al gol. Tra gli azzurrini ha giocato anche Cham, sceso dalla prima squadra, che ha fatto una gara molto diligente.

L’Under 19 apuana rimane imbattuta dopo 5 giornate. Il turno alla fine è risultato ugualmente positivo perché le due capolista hanno perso i rispettivi incontri.

"Fatichiamo un po’ a trovare la strada del gol nonostante creiamo molto – ha spiegato mister Danesi –. Contro l’Alcione i ragazzi hanno avuto 6/7 palle gol importanti ma non le abbiamo concretizzate sia per bravura del loro portiere sia per imprecisione nostra. Abbiamo avuto il 70% di possesso palla e prodotto 14 cross su sviluppo di azione. Dobbiamo continuare a giocare così, con un pizzico di cattiveria in più sotto rete. Venerdì si partirà in traghetto per andare a Porto Torres dove giocheremo sabato. Speriamo di recuperare qualcuno dei tre assenti (Olivo, Lemmetti e Liberali) ma la squadra sta rispondendo bene".

Gian.Bond.