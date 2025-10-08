Calcio Nella “Primavera 3“ gli azzurrini di Danesi mantengono l’imbattibilità e tornano da Trieste con un punto dopo aver dominato il confronto e chiuso la gara in dieci. "Grande prestazione dei ragazzi, peccato per il pareggio»

Gli azzurrini sono tornati da Trieste con un pareggio che non li può soddisfare appieno in quanto hanno dominato la partita in lungo e in largo. Nella terza giornata del campionato Primavera 3 la Carrarese ha mantenuto la propria imbattibilità ma solo sfiorato il bottino pieno in un match molto sfortunato che non è iniziato nel migliore dei modi perché già al 20’ mister Danesi è stato costretto a sostituire il capitano Olivo (sospetto stiramento) con Romagnoli che non ha fatto rimpiangere il compagno di squadra fornendo un’ottima prestazione.

La gara è stata un monologo gialloazzurro con gli ospiti che solo verso la fine del primo tempo hanno trovato il meritato vantaggio grazie ad una grande giocata di Bernabè. In precedenza avevano sfiorato la rete, prima con Semilia, poi con Fanucchi ed infine con Schragl.

Il secondo tempo è proseguito sulla falsa riga del primo ma a metà ripresa è arrivata la doccia gelata. Su calcio d’angolo la Triestina ha pareggiato con una mezza girata nel suo unico tiro in porta. La Carrarese non ha mollato ed ha avuto l’ennesima palla gol con un’ottima giocata di Magherini che ha messo Bordonj a tu per tu col portiere avversario ma l’attaccante si è fatto parare la conclusione. Sul finire della gara c’è stata un’altra palla che ha fatto gridare al gol su un’ennesima punizione di Magherini.

Purtroppo i marmiferi hanno finito il match in dieci uomini per l’espulsione di Ravecca per somma di ammonizioni. "I ragazzi hanno fornito una grande prestazione e non posso che esserne soddisfatto – ha commentato il tecnico Andrea Danesi –. Sono dispiaciuto ma soprattutto per loro perché si meritavano un risultato diverso".

