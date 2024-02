Calcio, nella rassegna allievi under 17 allungo decisivo in vetta alla classifica dei ragazzi guidati da leone La San Marco piega il Montignoso e mette un’ipoteca sul titolo interprovinciale

La San Marco Avenza ha messo una grossa ipoteca sulla conquista del titolo nel campionato interprovinciale Massa Carrara/Lucca riservato agli Allievi Under 17. La squadra avenzina, infatti, si è aggiudicata sabato scorso il sentitissimo big match della Renella contro i diretti antagonisti del Montignoso. Lo scontro diretto tra prima e seconda del girone, giocato davanti a una bella cornice di pubblico, si è risolto con la vittoria per 2 a 1 dei leoncini. I padroni di casa hanno iniziato benissimo la super sfida portandosi in vantaggio dopo pochi minuti su calcio di rigore trasformato da Anghelé. La San Marco, però, ha reagito prontamente raggiungendo prima il pareggio con un gran gol di Antonelli e poi raddoppiando a metà ripresa con una magistrale punizione di Bernava.

Con questo successo la formazione allenata da Francesco Leone, coadiuvato dal secondo Francesco Grilli con la collaborazione del preparatore atletico Luca Ricciotti e del preparatore dei portieri Davide Pianti, si è portata a +5 in classifica sul Montignoso e sul Folgor Marlia che, però, hanno giocato una partita in più. Se i rossoblù riusciranno a far loro il recupero infrasettimanale contro il San Lazzaro Lunense, già battuto all’andata per 10 a 1, i punti di vantaggio saliranno a 8 con 11 partite ancora da disputare. Un distacco difficilmente colmabile se si pensa che la San Marco ad oggi ha vinto 17 partite pareggiandone una sola (proprio col Montignoso).