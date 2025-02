Calcio Nella rassegna regionale Allievi. Pontremolese atomica. Asfaltato il Ghiviborgo. Terzo posto acciuffato

Pontremolese 7 Ghiviborgo 0

PONTREMOLESE: Ghiselli, Palladini (46’ Rosa), Ebano (73’ Salliu), Carnesecca (79’ Arrighi), Quechtati, Manati (46’ Matellini), Pagani, Ferri (76’Olivieri), Balestracci (69’Carnovale), Es Sabri (59’ Netipanyj). All.: Chelotti.

GHIVIBORGO: Gentosi (32’ Bertoli), Barsotti (46’ Ruffino), Antichi, Pepe, Souini, Giannasi (46’ Bonini), Grilli (56’ Serafini), Battaglini (56’Fitah), Micchi, Takaci (69’ Raspanti), Parisi (62’ Chiocchetti). All.: Buriani.

Arbitro: Pennoni di Carrara.

Marcatori: 4’ Balestracci, 14’ Palladini, 23’ Es Sabri, 61’Carnesecca, 63’Mattelini, 66’ Quechtati, 87’ Olivieri.

PONTREMOLI – Sul sintetico del Lunezia arrivano sette gol, e una valanga di applausi, a scandire la “voglia matta“ di Chelotti (nella foto). La formazione degli Allievi regionali della Pontremolese con questi tre punti conquistati sul Ghiviborgo e la contemporanea sconfitta dello Zenith Prato sale al terzo posto in classifica con 39 punti, a braccetto di Prato e San Marco Avenza.

Non c’è stata partita. Nemmeno il tempo di accomodarsi in tribuna, che Balestracci sblocca il risultato. È il quarto minuto e il cielo si addensano nubi che sembrano un infausto presagio per la squadra biancorossa della ValSerchio colpita altre due volte con Palladini (14’), Es Sabri (23’). Nella ripresa gli Allievi lunigianesi pur non sprigionando energie mantengono sempre il comando del gioco vanno ancora in rete per quattro volte.