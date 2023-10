Calcio Nella rassegna regionale Giovanissimi. Porcari troppo forte per la Pontremolese

Pontremolese

LUNIGIANA PONTREMOLESE: Lazzeri, Grigolini (46’ Bertolini), Bertoncini, Ebano Pietro, Venturini, Olivieri, Tarantola (62’ Marchi), Pietrafesa (36’ Nicoletta), Es Sabry (64’ Leoncini), Memia, Bianchinotti (56’ Castagnola). A disp.: Romiti. All.: Ebano.

ACADEMY PORCARI: Rumbo, Franceschini, Barbi, Lucchesi, Lapiccirella, Corsi, Ferretti, Neri, Paganelli, Pierantoni, Piccolo. A disp.: Tonelli, Caccioppoli, Ciliberti, Elezi, Laschi, Pucci, Riva, Lafashi. All.: Fiori.

Arbitro: Puccinelli di Carrara.

Marcatori: 12’ Piccolo, 35’ rig. Paganelli, 57’ rig. Pierantoni, 63’ Riva.

PONTREMOLI – Roba fina? Di sicuro roba grossa. Niente fumo e tanto arrosto e l’impressione che i Giovanissimi del Porcari andranno lontanissimo. Intanto il succo del viaggio dei bianconeri sul sussidiario del Lunezia contro la LunigianaPontremoli; 9 tiri in porta per centrare due bersagli, colpire due volte dagli undici metri, senza dimenticare le paratone del portierino-portierone Lazzari. In altri settori che non sia quello del mondo della palla la chiamano iperproduzione. La Pontremolese? Sei conclusioni (Es Sabry, Olivieri, Leoncini, Memia, Bianchinotti, Tarantola) tre risposte importanti di Rumbo, capace di neutralizzare i tiri Es Sabry e Memia (5 gol all’attivo).

Passiamo alla cronaca. Partita palpitante e vibrante con sparata d’avvio di Piccolo che ha aperto le marcature senza smontare la reazione dei lunigianesi andati vicinissimi alla rete del pareggio, poi la botta all’ultimo secondo del primo tempo di un calcio di rigore apparso ai più inesistente ha consentito a Paganelli di raddoppiare. Nella seconda frazione decisa reazione degli azzurrini che però mettono solo in apprensione la difesa ospite senza trovare la via del gol. A colpire era sempre la compagine bianconera prima su calcio di rigore trasformato da Pierantoni e poi con il nuovo entrato Riva che realizzava il poker.