Calcio Oggi alle 17 per la Coppa Provinciale va in scena un derby dai contenuti strategici ed emotivi. Monti e ValliZeri si contendono la semifinale

Quanto vale il Monti dopo la partenza che lo vede già protagonista positivo nel campionato di Terza Categoria? E quanto vale l’irrobustito ValliZeri uscito sconfitto dal “Don Bosco“ nella prima di campionato proprio dai valtaveronensi. Il terzo turno di Coppa provinciale può dirlo o, meglio, può offrire uno spunto di riflessione nella considerazione che le due squadre dovrebbero schierare il miglior undici a disposizione nel tentativo di prendere oltre ai tre punti il passaggio alle semifinali, c’è soprattutto il fascino del derbissimo e il profumo del maxi-incasso.

Il presidente Riro Carlotti del Monti carica l’orologio rigorosamente svizzero: "Saremo puntuali, non voglio scherzi. Sono contento per come vanno le cose. La qualità nell’applicazione è assoluta, mi auguro che anche questa sera ci sia dopo la vittoria di sabato scorso in campionato un altro riscontro positivo. Anche perché noi vogliamo passare il turno".

Il diesse valligiano Coppola, contro una formazione di categoria superiore chiede la rivincita dopo la sconfitta di sabato scorso: "No, non saremo al massimo e mi preoccuperei del contrario. Consideriamo la Coppa un’altra tappa di avvicinamento alla forma migliore per affrontare al meglio la seconda giornata di campionato che si annuncia assai difficile. Dobbiamo giocare come sappiamo senza lasciarci possedere dalla voglia di strafare e voler vincere ad ogni costo. Se staremo calmi e attenti abbiamo le potenzialità per ben figurare contro un avversario ritenuto di categoria superiore".

Teatro dell’incontro il “Tolaro“, calcio d’avvio fissato alle 17, per dare piede ad un derby sentitissimo sia sull’uno sia sull’altro fronte che finirà per richiamare il pubblico delle grandi occasioni.