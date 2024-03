Calcio, oggi il Follo in casa del Segesta nell’anticipo di Prima. Gassani si è dimesso dalla Forza e Coraggio

L’allenatore della Forza e Coraggio di Eccellenza, Matteo Gassani, si è dimesso dopo la pesante sconfitta per 7-1 subita dalla Voltrese domenica scorsa. A breve la società delle Grazie deciderà il sostituto.

Oggi si giocano due anticipi in Prima e Seconda categoria. Importantissima sfida d’alta classifica alle ore 14.30 all’Andersen di Sestri Levante tra la capolista Segesta ed il Follo quinto in graduatoria. Arbitra Fraticelli di Genova. I follesi cercheranno il successo per accorciare la classifica essendo sei punti indietro. Una gara della ventesima giornata del girone E di Prima categoria che si prospetta, pertanto, molto interessante il cui esito influirà nella lotta per il vertice della classifica. Vi sarà un anticipo anche della 19ª giornata del girone F di Seconda categoria tra Bolanese B e Santerenzina B alle ore 15 al ‘Bertolotti’ di Bolano. Arbitrerà Giuffra di Chiavari.

Dopo un sabato di sosta il girone F degli juniores nazionali riprende e la Fezzanese sarà oggi di scena alle ore 15.30 a Certaldo nella 19ª giornata. Dirige Roffo di Lucca con assistenti Diomedi di Pisa e Palumbo di Lucca. L’equipe di Giulio Ponte vuole vincere per consolidare il prestigioso quinto posto che attualmente occupa posizione che vale la qualificazione ai play-off. Fezzanoti che vengono da un ottimo momento di forma che gli ha consentito di raggiungere cinque risultati utili e tre vittorie consecutive e vorranno, pertanto, confermare questo andamento anche oggi.

Paolo Gaeta