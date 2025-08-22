Calcio Opes. Calcio ’camminato’, tappa a Voghiera

Si è svolto a Ferragosto il 1° “Triangolare di Calcio Camminato con le Famiglie” organizzato da Paolo Inglesetti e dallo staff del Voghiera Calcio, da Crimi Jessica e Vecchiatti Erminio.

La prima gara in programma è stata vinta dal Voghiera che Cammina, 3-1 agli ScArsenal.

Il match successivo vede ancora in campo il Voghiera che Cammina contro le Delizie Ferraresi, in un pari a reti inviolate, ma molto combattuto.

Anche la terza sfida si conclude con un pari, 3-3, ma molto contestato dalle Delizie Ferraresi per un rigore concesso agli ScArsenal dall’arbitro a pochi minuti dalla fine. Finisce quindi con la vittoria del Voghiera che Cammina.

Da evidenziare le ottime prestazioni dei portieri Corazza Gianfranco e Gharbi Hamadi e dei due Brandoli, Michele il padre e Tommaso il figlio. Meravigliosa l’accoglienza del presidente Inglesetti e del suo staff del Voghiera Calcio.

Tutti concordi nel rifare l’esperienza nel mese di settembre con anche la partecipazione degli altri gruppi familiari, assenti in quanto in ferie.