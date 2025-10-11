Calcio. Partite e arbitri dalla serie D alla Prima categoria
Serie D. Domani alle 15: Castelfidardo-A. Ascoli: Andrea Kilian Pina di Como; Chieti-Ancona: Petraglione di Campobasso; Fossombrone-Teramo: Tedesco di Battipaglia; Giulianova-Termoli: Tassano di Chiavari; Maceratese-L’Aquila: Saccà di Messina; Recanatese-Ostiamare: Nencioli di Prato; Sora-Sammaurese: Dumitrascu di Finale Emilia; UniPomezia-S. Marino: Calabrò di Reggio Calabria; V. Senigallia-Notaresco: Pandini di Bolzano. Classifica: Ostiamare 18; Ancona 15; L’Aquila, Teramo 14; Notaresco 13; Chieti 10; Termoli, UniPomezia 8; Fossombrone, V. Senigallia 7; Maceratese, Giulianova 6; A. Ascoli, Sora 5; Recanatese, Sammaurese 4, San Marino 3; Castelfidardo 1.
Eccellenza. Domani in campo alle 15.30. Fermana-F. Cerreto: Negusanti di Pesaro; K Sport-Trodica: Apuzzo di Terni; Montegranaro-Jesina: Spadoni di Pesaro; Matelica-Urbino: Ballarò di Pesaro; Montefano-Civitanovese (ore 15): Miletto di Alba - Bra; Sangiustese-Fermignanese: Persichini di Macerata; Tolentino-Osimana: Eletto di Macerata; Urbania-Chiesanuova: Gasparoni di Jesi. Classifica. K Sport 13; Matelica, Osimo 10; Fermignano, F. Cerreto 9; Tolentino, Urbania 8; Montefano, Trodica, Montegranaro, Fermana 7; Urbino 5; Sangiustese 4; Chiesanuova 3; Civitanovese 2; Jesina 1.
Promozione. Oggi alle 15.30: A. Colli-C. Verdini: Uncini di Jesi; A. Mariner-Palmense F. (15): Giustozzi di MC; Camerino-Corridonia: Liso di AN; C. di Lama-Borgo Mogliano (14.30): Gismondi di MC; E. Cascinare-Monturano (15): Tarli di AP; Monticelli-Settempeda (14.30): Paoletti di FM; V. Montecosaro-Grottammare: Del Piccolo di PU. Domani alle 15: Aurora Treia-Porto Sant’Elpidio: Denti di Pesaro. Classifica: Aurora Treia 13; A. Mariner 11; Camerino, Settempeda, Monturano 10; A. Colli, Palmense F. 8; P. S. Elpidio, Corridonia 7; Grottammare, E. Cascinare 6; C. Verdini 5; B. Mogliano, Monticelli 3; V. Montecosaro 2; C. di Lama 1.
Prima categoria, girone B. Oggi alle 15.30: B. Minonna-Castelplanio: Alfredi di MC; Castelbellino-Osimo 2011: Zeppilli di MC; Castelleonese-R. Cameranese: Urbinati di PU; Cingolana-Argignano: Paoltroni di AN; Olimpia-Borghetto (ore 14): Jouini di MC; Passatempese-B. Monserra: D’Ascanio di AN; Pietralacroce-Cupramontana (14.30): Natali di PU. Domani: Filottranese-Staffolo: Mazzulla di MC. Classifica. Osimo, Borghetto 7; Castelplanio 6; Argignano, O. Marzocca, B. Monserra, Real Cameranese 5; Passatempese, Castelleonese, Filottranese, Castelbellino 4, B. Minonna 2; Cupramontana, Staffolo, Pietralacroce, Cingolana 1.
Girone C. Oggi alle 15.30: Belfortese-Cluentina: Paoletti di Fermo; Elite Tolentino-Appignanese (14.30): Sciamanna di MC; Folgore Castelraimondo-Montecosaro: Salvatore di San Benedetto; Pinturetta Falcor-Montegiorgio (15): Biagini di Pesaro; Montemilone Pollenza-Montecassiano (15): Sacco di MC; San Claudio-Adriatica Portorecanati: Mirat di Macerata; S. M. Apparente-Porto Potenza (14.30): D’Angelo di AP. Domani alle 15: P. Picena-Loreto: Bacchiani di Pesaro. Classifica. Belfortese 9; Pinturetta, Montegiorgio 7; S. Claudio 6; Castelraimondo 5; Pollenza, Loreto, Montecassiano, Appignanese, Cluentina 4; P. Picena, Portorecanati, Montecosaro 3; S. M. Apparente 2; P. Potenza 0.
