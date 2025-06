Calcio. Pedaci (Canaletto) passa all’Entella: "Pronto al salto nel professionismo»

La splendida stagione disputata da Luigi Pedaci (nella foto) non è di certo passata inosservata ed ha attirato le sirene di club importanti. Tra le società interessate ad avere la meglio è stata l’Entella, neopromossa in B, che ha aggregato alla squadra Primavera da inizio luglio il promettente attaccante classe 2006 del Canaletto Sepor. Le 21 reti siglate tra campionato di Promozione e Coppa Italia gli hanno aperto la strada verso una realtà professionistica, con la possibilità di sognare l’esordio in serie cadetta. Più di una volta il bomber dei canarini, nato come difensore e poi dirottato in attacco grazie all’intuizione di mister Plicanti, è stato convocato nella Rappresentativa Under 19, partecipando anche al Trofeo Dossena.

"Come presidente sono orgogliosa – afferma Sabrina Benassi – del percorso che Luigi intraprenderà nel mondo professionistico. Un ringraziamento speciale va anche all’allenatore Massimo Plicanti che lo ha saputo valorizzare". Pedaci ha collezionato esperienze con Filvilla, Pontremolese e Canaletto. Ora cercherà di farsi trovare pronto al grande salto. "Il salto nel calcio professionistico – dichiara con entusiasmo Pedaci – è un passo importante, frutto di sacrifici, sogni e lavoro quotidiano. Un grazie speciale al Canaletto Sepor, che ha creduto in me, mi ha formato e mi ha dato la possibilità di crescere come atleta e come persona. Porterò sempre con me i valori, i compagni e i momenti vissuti insieme".

Ilaria Gallione