Calcio Pestello. Salta l’allenatore

Arezzo, 23 ottobre 2025 – Dopo la quarta sconfitta in campionato su cinque partite, in casa Calcio Pestello arriva il cambio in panchina. La società montevarchina, partecipante al campionato di Seconda categoria, ha infatti comunicato di aver interrotto in via consensuale il rapporto di collaborazione con Fabrizio Bronzi, allenatore della Prima Squadra, e con il suo vice Spartaco Felloni.

Bronzi e Felloni erano arrivati la scorsa stagione, riuscendo a centrare la salvezza ai playout, risultato che aveva permesso al Pestello di mantenere la categoria. Quest’anno, però, la squadra non è riuscita a trovare continuità di rendimento e la dirigenza ha deciso di voltare pagina. Il club ha ringraziato i due tecnici per la disponibilità e l’impegno dimostrati, augurando loro le migliori fortune per il futuro. Nei prossimi giorni sarà reso noto il nome del nuovo allenatore che guiderà la squadra nel prosieguo della stagione.