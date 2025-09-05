Calcio Pioggia di reti nell’amichevole. Il Mulazzo fa poker. Doppietta di Braida. Monzone imballato

Mulazzo

4

Moznone

0

MULAZZO: Cacchioli (15’ st. Cibei), Tavaroni (15’ st. Bernieri), Manenti (15’ st. Santini), Mussi (22’ st. Iaropoli), Cosentino, Pezzoni, Bortolasi (15’ st. Bellè), Bellotti (15’ st. Cissè), Braida (15’ st. Bracco), Capo (15’ Occhipinti). All.: Furia.

MONZONE: Gavellotti (1’ st. Arioni), Franchini (1’ st. Marchiò), Berettieri, Mezzani, Michelucci, De Cillis (10’ st. Galeazzi), Gerali, Rodriguez (1’ st. Mastorci Alessandro), Conti (15’ st. Arcangeli), Pezzetti, Ceccarelli. All.: Fini.

Arbitro: Cini.

Marcatori: 11’ pt. Braida, 13’ pt. Lisi, 3’ st. Braida, 8’ st. Capo.

GROPPOLI – Vince il Mulazzo, batte due colpi Braida che splende come i fari che illuminano (poco) il “Calani“. Una doppietta dell’attaccante rossoblù, che apre all’inizio dei due tempi le marcature raddoppiate dalla magnificata di Lisi (2-0) e dalla serpentina di uno straordinario Capo che ha chiuso l’amichevole congiunta sul 4-0. Facendo una analisi c’è da dire che sono venuti a galla difetti congeniti, legati senz’altro ai pesanti carichi di lavoro di preparazione che ha visto i biancorossi del Monzone privi di alcuni elementi comunque troppo compassato a centrocampo, incerto in alcuni frangenti in difesa, non troppo pungente in attacco, con Ceccarelli che deve ancora raggiungere uno stato di forma accettabile.

La squadra affidata a quella “vecchia“ volpe, si fa per dire, di Alessandro Fini in cantiere appare una formazione con enormi margini di miglioramento e con evidenti sfumature tattiche da verificare. Dunque, quattro gol, uno più bello dell’altro, con la partecipazione tutt’altro che da comprimario del giovanissimo Pezzoni che ha mandato un messaggio importante: il Mulazzo può contare su di lui.

Ebal.