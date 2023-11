CALCIO PRIMA CAT.. Coppa Toscana, il C.F. 2001 in campo

Il settimo turno del campionato di Prima Categoria si è chiuso domenica scorsa, mentre l’ottavo è già alle porte. Prima però, il C.F. 2001 dovrà tornare in campo, per i sedicesimi di Coppa Toscana che si svolgeranno proprio oggi. Aggiudicarsi il trofeo garantirebbe una chance ulteriore per il salto in Promozione: la squadra vincitrice della coppa accederà al quadrangolare finale insieme alle tre squadre che si aggiudicheranno i playoff dei rispettivi raggruppamenti. Alle 14.30 odierne, gli uomini di Filippo Ermini riceveranno la visita del Tempio Chiazzano. Una partita che vede Pacini (foto) e compagni partire con i favori del pronostico. Trattandosi di una gara secca, tutto può succedere: per strappare il pass-qualificazione valido per gli ottavi, servirà mantenere alta la concentrazione.