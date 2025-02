Calcio Prima categoria. Acquaviva favorito. Per il Torrenieri c’è il San Quirico

La ventesima giornata del girone F del campionato di Prima categoria inizia oggi con un anticipo da zona play-off: alle 16 si giocherà infatti Atletico Piancastagnaio-Cortona Camucia. Domani il turno sembra favorire la capolista Acquaviva impegnata a Spoiano, mentre un derby infiamma la zona Sud del Senese: Torrenieri-San Quirico è un importante crocevia nella lotta per il secondo posto! E, come se non bastasse, anche Montalcino-Tegoleto è uno scontro diretto per le posizioni dell’alta classifica. In Amiata-Arezzo F.A. e Ponte d’Arbia-Lucignano per le prime tre squadre sono in palio punti salvezza. Badesse-Monterotondo è il big match del girone C, con la Casolese che va a Pomarance (trasferta non facile) e con il San Miniato atteso a Sant’Andrea (senesi favoriti). Il Pianella riceve il Gracciano in lotta per la salvezza, mentre Radicondoli-San Gimignano è un sentito derby tra due squadre al terz’ultimo posto. Da cardiopalma!

Giuseppe Stefanachi