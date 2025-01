Calcio Prima categoria. Acquaviva in casa con il Montalcino. Pianella-Orbetello

Nel girone F del campionato di Prima categoria la capolista Acquaviva ospita domani il Montalcino: i biancoverdi non vincono da tre giornate. Alle spalle dei biancoazzurri, oltre al Tegoleto, ci sono Torrenieri, San Quirico e Atletico Piancastagnaio: i biancorossi vanno a Bibbiena, i valdorciani ricevono la Valdichiana e gli amiatini se la vedono in casa con il Ponte d’Arbia. Nessuna gara si può dare per scontata! E l’Amiata? Va a Cortona per uno scontro diretto per i play-off.

Nel girone C ben quattro squadre senesi sono nella zona alta della classifica. Il Pianella attende la super capolista Orbetello, la Casolese va invece a trovare il fanalino di coda Fonteblanda, il San Miniato deve stare attento a Donoratico ed il Badesse, in profonda crisi, va all’Argentario. In zona salvezza si giocano Gracciano-Sant’Andrea, Radicondoli-Venturina e San Gimignano-Pomarance. Domani, quindi, nessun derby senese in questo girone.

Giuseppe Stefanachi