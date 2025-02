Calcio Prima categoria. Acquaviva in volo. Torrenieri-Tegoleto c’è aria di spareggio

L’Acquaviva vola ed il sogno Promozione è sempre più vicino a diventare realtà! Nel girone F del campionato di prima categoria i biancoazzurri domani saranno a Capolona: è l’occasione per un altro passo in avanti… Alle loro spalle un autentico spareggio tra le due squadre seconde ad otto punti: Torrenieri-Tegoleto, chi perde può pensare ai play-off. Ma non basta, perché c’è anche Atletico Piancastagnaio-San Quirico, terza contro quarta, e Montalcino-Lucignano, duello tra seste in classifica! L’Amiata può vincere in casa con l’Olmoponte. Ponte d’Arbia-Valdichiana sa di spareggio salvezza! Anche il girone C non scherza: c’è Venturina-Casolese, terza contro seconda, ed in zona play-off un incertissimo Badesse-San Miniato. Pianella favorito in casa con il Fonteblanda. E le altre valdelsane? Lottano per la salvezza: il Gracciano fa visita all’Argentario, il Radicondoli riceve il Donoratico ed il San Gimignano va a Scarlino.

Giuseppe Stefanachi