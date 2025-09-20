Calcio Prima categoria: alcune compagini mantengono un profilo basso nonostante una valida rosa. La Carrarese Giovani punta in alto. Tra le favorite Corsagna e Capezzano

Zuccarelli, Agey, Cucurnia, Monaco, Da Pozzo, Iardella, Bruzzi, Costa, e gli altri: se la Carrarese Giovani può contare su questi calciatori fuori categoria, per l’osservatorio del palco della Prima, girone A, potrebbe ripetere il Montignoso della passata stagione. A 24 ore dall’avvio del torneo c’è chi ritiene sia giusto assegnare la vetrina di squadra favorita alla formazione di Massimiliano Incerti, allenatore in grado di continuare a tenere acceso l’entusiasmo che finirebbe per garantire un percorso che nella passata vincente stagione ha consegnato nelle mani di capitan Zuccarelli da parte del presidente Mangini la Coppa Toscana.

Le considerazioni fatte per la Carrarese Giovani possono valere anche per il Corsagna che per due anni consecutivi si è posizionatosi secondo in classifica con Ricci, Pazzaglia e Fiumicino che insieme hanno gonfiato la rete avversaria per 37 volte. Stessa cosa vale per il Capezzano come in più di una occasione viene evidenziato nel corso delle trasmissioni versiliesi dove gli vengono accreditati i favori del pronostico. Squadra, quella versiliese che poggia su un’intelaiatura importante che si è classificata al quarto posto e poi ha aggiunto 5/6 big: per il resto il valore aggiunto è l’attaccante Brega.

E poi? Chi altro potrà giocarsi la promozione diretta? Un po’ tanta considerazione la merita il Capannori che si presenta alla concorrenza forte di un acquisto importante qual è Benedetti ex San Giuliano. A queste quattro, mercato alla mano e ambizioni, bisogna aggiungere altre due squadre: Torrelaghese e poi il Porcari. Mentre nel limbo dei playoff si piazza il Romagnano, in casa granata è attesa la continuità, ma migliorando il quinto posto della passata stagione. A sentire le considerazioni delle società, diciamo che 9 o 10 partono tutte con l’obiettivo salvezza. Eccessiva prudenza? No, tutto comprensibile. Traguardo legittimamente dichiarato dalla neopromossa Fivizzanese e dal diggi del Mulazzo Strata che tiene in considerazione la lezione della passata stagione.