Calcio Prima categoria. Anticipo con il botto. Alle 16 l’Atletico ospita il Tegoleto

Nel girone F del campionato di Prima categoria si comincia con il botto: nell’anticipo di oggi (alle 16), infatti, l’Atletico Piancastagnaio ospiterà il Tegoleto. E’ uno scontro diretto tra le terze in classifica: chi vince ipoteca i play-off! Ma anche domani non si scherza, con la capolista Acquaviva impegnata a Cortona e con il Torrenieri (secondo) che ospita il Lucignano. E Bibbiena-San Quirico? E’ un’altra sfida per l’alta classifica. Meritano attenzione anche Ponte d’Arbia-Montalcino e Amiata-Valdichiana. Nel girone C la Casolese (seconda) domani va a far visita al Pianella che spera di riagganciare l’area play-off, dove troviamo il San Miniato che è atteso sul Tirreno dall’Orbetello tritatutto. A pari punti con il Pianella ci sono anche Badesse e Pomarance, che si sfidano al Berni. Nella bassa classifica valdelsane a caccia di punti in Radicondoli-Monterotondo, San Gimignano-Donoratico e Scarlino-Gracciano.

Giuseppe Stefanachi