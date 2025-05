Calcio Prima categoria. Badesse, il presidente Stefano Berni: "Stagione positiva»

"Una stagione tutto sommato positiva, anche se in un girone estremamente equilibrato, due o tre punti in più avrebbero potuto metterci maggiormente in evidenza". Con queste parole, il presidente del Badesse Stefano Berni sintetizza il campionato di prima categoria appena concluso: l’inizio era stato particolarmente brillante e poi… "Sì, siamo stati anche primi per alcune giornate ad inizio di stagione, poi, purtroppo, abbiamo avuto un brusco calo di rendimento che ci è costato cinque sconfitte consecutive. Da lì in poi siamo sempre rimasti in una zona di classifica compresa tra i play-off e i play-out".

L’allenatore Giacomo Ciacci?

"Ha sicuramente svolto un ottimo lavoro, considerando che la squadra era stata rinnovata quasi completamente. Per il prossimo anno, ci affidiamo a Mirko Carli ed al ds Niccolò Bruni, entrambi provenienti dal San Miniato: loro ci garantiscono quell’entusiasmo e quella freschezza che, abbinati ai precedenti trascorsi in biancoazzurro e ad un ottimo rapporto personale, ci fanno ben sperare per il prossimo campionato". Guardando al futuro…

"Ci saranno grosse novità: finora il Badesse aveva la squadra in Prima categoria, la formazione Juniores ed il team femminile in eccellenza, mentre il Monteriggioni metteva in campo tutto il settore giovanile dalla scuola calcio fino agli allievi regionali. In vista della prossima stagione, ci sarà la fusione delle due società che darà vita al Badesse Monteriggioni: tutte le categorie di squadre confluiranno in questo nuovo soggetto".

Chi avrà il delicato ruolo di responsabile delle giovanili?

"Daniele Mannucci nelle vesti di direttore sportivo e Angelo Sacco per quel che riguarda la Scuola Calcio".

Giuseppe Stefanachi