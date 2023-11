Calcio prima categoria. Barberino-Sancascianese, che derby

Nona giornata alle 14,30. Nel girone C derby dalle mille emozioni tra Barberino Tavarnelle-Sancascianese che si giocherà davanti al pubblico delle grandi occasioni. Le altre partite in programma: Albacarraia-Ginestra Fiorentina, Atletica Castello-Gambassi Terme, Cerbaia-Casale Fattoria, Isolotto-Csl Prato, Jolo-Folgor Calenzano, Quarrata Olimpia-Amici Miei, S.Banti Barberino Mugello-Nuova Novoli.

Nel girone D la partitissima si disputa sul campo del Casellina che ospita la capolista Reggello. Una sfida da tripla che promette spettacolo, con giocatori in evidenza i bomber Butera del Casellina e Focardi per il Reggello che saranno protagonisti. Le gare in programma: Atletico Levane-Sporting Arno, Bibbiena-Cubino, Casellina-Reggello, Incisa-San Clemente, Pratovecchio-Castelnuovese, Rignanese-Belmonte, San Godenzo-Chianti Nord, Vaggio Piandiscò-Audace Galluzzo.

F. Que.