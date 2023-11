Calcio Prima categoria, battuto nell’anticipo il Marolacquasanta. Brugnato sale in vetta. A segno Cidale e Gavini

Brugnato

2

Marolacquasanta

0

BRUGNATO: Bleve, Rocca (66’ Mozzachiodi), Lorenzini, Pellistri, Del Vigo, Quaranta, Baccelli (78’ Pieri), Cidale (92’ Beverinotti C.), Gavini, Lufrano, Di Martino (78’ Ferrari V.). All. Lunghi.

MAROLACQUASANTA: Biagioni, Castellanotti D., Paparcone A. (50’ Truffello), Chiappini, Porqueddu, Tartarini (40’ Tregrosso), Parra (83’ Boccino), Odone, Moreni, Eminente (74’ Ricciardi), Piastra. All. Pedretti.

Arbitro: Ucci di Genova.

Marcatori: 11’ Cidale, 87’ Gavini.

BEVERINO – Cambio al vertice del girone E di Prima categoria. La terribile matricola del Brugnato batte per 2-0 il Marolacquasanta e lo scavalca di un punto nell’anticipo della 9ª giornata. Per il team di Ivano Pedretti è la prima sconfitta stagionale tre giorni dopo il successo per 3-2 in Coppa Liguria proprio contro l’equipe di Valter Lunghi, ieri più cinica sotto porta ed attenta in difesa rispetto agli avversari. Il match del ‘Colombo’ vede i brugnatesi in vantaggio all’11’ con Cidale che insacca da due passi su pregevole invito di Lufrano andato via in contropiede. Al 16’ Bleve è attento su una punizione dai 25 metri di Tartarini. Al 41’ Moreni di testa mette fuori di poco su cross di Piastra. Al 56’ Biagioni è attento su diagonale di Di Martino. Al 61’ ancora Moreni su punizione impegna Bleve. Al 64’ percussione di Tregrosso per Moreni che da buona posizione calcia fuori. All’85’ il raddoppio di Gavini di testa su corner di Lufrano che al 92’ in contropiede impegna Biagioni.