Calcio Prima categoria. Bettolle e Poliziana: scontro tra deluse

Continua ad essere complicata, nel Girone E, la situazione del Bettolle: i biancorossi, fermi in zona play out e senza successi dalla terza giornata, sono attesi da un duro scontro con il fanalino di coda Poliziana, disperatamente a caccia di punti. Trasferta in terra aretina per la Chiantigiana, che affronterà lo Stia, mentre il Torrita tenterà l’assalto alla vetta in casa del Subbiano. Nel Girone F l’Amiata, dopo aver finalmente trovato il primo successo stagionale la settimana scorsa, tenterà di dare continuità al risultato in casa del Cinigiano, puntando ad uscire dalla zona rossa della classifica. Un’impresa complicata quanto quella delle altre squadre senesi bloccate in zona retrocessione: l’Atletico Piancastagnaio sarà impegnato in uno scontro diretto senza esclusione di colpi con il San Miniato, il San Quirico dovrà tentare di espugnare lo stadio di un Pianella a caccia della zona play off, mentre il fanalino di coda Ponte d’Arbia dovrà tentare l’impresa sul campo della ‘corazzata’ Badesse. Derby anche per la capolista Torrenieri, che ospiterà lo scomodo Radicondoli, mentre la sua inseguitrice Casolese attende l’Argentario. Derby, infine, anche per il Campiglia, al suo primo anno in categoria, che a Colle sfiderà il Montalcino per evitare di avvicinarsi alla zona play out.