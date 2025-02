Calcio Prima categoria. Blitz della Casolese. Piancastagnaio ok. San Quirico in crisi

Nel Girone C spicca il successo della Casolese, che grazie alla rete di Cicatiello vince la sfida contro un Lornano Badesse sempre più in crisi: i biancorossi approfittano del passo falso della capolista Orbetello per provare a riaprire il campionato, mentre i biancocelesti, partiti con l’obiettivo di giocarsi la vittoria del campionato, devono ormai guardarsi le spalle, con solo quattro punti di vantaggio sul primo posto della zona play out, occupato dal Radicondoli, che ieri ha vinto di misura (0-1 il risultato finale) il derby valdelsano contro il Gracciano, mantenendosi agganciato allo Scarlino.

In coda muove la classifica anche il San Gimignano, che grazie alla rete di Giuggioli batte l’Argentario ed evita di cadere nella trappola della "forbice", riservandosi la possibilità di disputare gli spareggi. Brutta sconfitta per il Pianella, superato 3-1 dal Donoratico, che però resta ugualmente a cinque lunghezze dalla zona play off, visto che il San Miniato cede tra le mura amiche con lo stesso risultato contro il Pomarance.

Nel Girone F si conferma il buon momento dell’Atletico Piancastagnaio, che batte 2-1 in trasferta l’Arezzo grazie alle reti di Demuru e Tondi e accorcia le distanze sul secondo posto occupato dal Torrenieri, che non va oltre l’ 0-0 in casa dell’Olmoponte. Buona giornata anche per l’altra formazione amiatina: l’Amiata di Abbadia San Salvatore supera 2-1 il Lucignano (reti di Sclano e Andreoni) e si porta a 31 punti, agganciando il Montalcino, che in trasferta cede 1-0 al Valdichiana, e portandosi a distanza di sicurezza dalla zona retrocessione.

Ponte d’Arbia sempre più in crisi, battuto dal Cortona 3-0. Momento di crisi, infine, per il San Quirico, alla seconda sconfitta consecutiva e alla terza nelle ultime quattro uscite. I giallorossi cedono 3-1 al Capolona Quarata.

Marco Brunelli