Calcio: prima categoria. Capezzano e Torrelaghese per il riscatto

In Prima categoria (5° turno) oggi sono fuori entrambe le versiliesi: ci sono infatti Fivizzanese-Capezzano Pianore (fischia Giuliani di Pistoia) e Mulazzo-Torrelaghese (Magrini di Pistoia).

Qui Capezzano. "Siamo reduci da una settimana complicata e da due sconfitte 3-0 di fila – svela mister Riccardo Coli – ma siamo carichi e pronti per cercare il riscatto". Ancora fuori il terzino destro Dalle Luche. E si sono aggiunti gli infortuni del centrocampista Minichino e del centravanti Brega (da valutare dopo che venerdì sera si è fermato in allenamento). In dubbio c’è anche capitan Mattia Pacini per una distorsione alla caviglia. Chi rientra è il 2005 Toma.

Qui Torrelaghese. Nei gialloviola oggi mancheranno ancora Baroni e Pezzini. Da valutare c’è Andrea Borselli che venerdì ha avuto un problema fisico. Se non ce la dovesse fare è pronto Carella. L’altro solito ballottaggio è dietro: terzino destro gioca Zini o Ghilarducci? Riccardo Belluomini ha poi anche il dubbio se giocare a 3 o a 4 in difesa.