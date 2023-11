Calcio prima categoria. Cerbaia-Sancascianese, tocca a voi

Si gioca oggi l’undicesima giornata alle 14,30. Nel girone C la partita di cartello è il super derby tra Cerbaia e Sancascianese, due in salute e divise da una sana rivalità che hanno come obiettivo i play off. A Cerbaia è atteso il pubblico delle grandi occasioni. Le altre partite: A. Castello-Ginestra, Barberino Tavarnelle-Gambassi, Csl Prato-Novoli, Isolotto-Casale Fattoria, Jolo-Albacarraia, Quarrata Olimpia-Calenzano, Barberino di Mugello-Amici Miei.

Nel girone D il campo principale è a Strada in Chianti, con la formazione locale del Chianti Nord che attende la capolista Reggello in una gara da tripla che promette spettacolo ed emozioni. Le gare odierne, tutte con inizio alle 14,30: Bibbiena-Atletico Levane, Casellina-Castelnuovese, Chianti Nord-Resco Reggello, Incisa-Audace Galluzzo, Pratovecchio-Cubino,

Rignanese-San Clemente, San Godenzo-Belmonte, Vaggio Piandiscò-Sporting Arno.

F. Que.