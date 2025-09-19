Calcio Prima Categoria: Coppa Italia. Biassono, prova di forza. Sette a zero alla Cosov

Straordinaria prova di forza del Biassono in Coppa Lombardia di Prima Categoria nell’unico match disputato mercoledì sera e valido come recupero della prima giornata del girone 11 che include anche La Dominante e Pro Lissone. La gara di via Parco si è chiusa con il successo per 7-0 dei padroni di casa sulla Cosov Villasanta. E in un contesto così equilibrato come quello di un quadrangolare in cui passa il turno solo la prima classificata, segnare così tante reti senza subirne rappresenta un aspetto da non sottovalutare come ha sottolineato negli spogliatoi mister Marangi. "Bisogna fare i complimenti ai ragazzi perché si tratta di una vittoria importante per la qualificazione. Ora la testa però va al campionato". A segno rispettivamente con una doppietta Lovece, Prezioso e Mascioni, completa l’opera Codjo. A 90 minuti dalla fine in testa ci sono Biassono e Pro Lissone a quota 4 punti, a quota 1 La Dominante e Cosov. Mercoledì sono in programma La Dominante-Biassono e Cosov-Pro Lissone, mentre domenica i rossoblù, dopo la sconfitta all’esordio, se la vedranno con la Vigor.

Ro.San.